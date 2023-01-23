Adana'da trafik kazasında ölen mühendis anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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ADANA (AA) - Trafik kazasında yaşamını yitiren mühendis için memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesinde hatıra ormanı kuruldu.

Ankara-Aksaray kara yolunda geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki mühendis Bahtiyar Can Karamanlı anısına Kocaveliler Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Karamanlı'nın ailesi, arkadaşları ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alana 2 bin fidan dikti.

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