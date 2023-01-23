Adana'da parkta öldürülen gencin katil zanlısı hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.T, maktul Muhammet Saydam'ın arkadaşı olduğunu ve evinin kurşunlanmasıyla ilgili kendisini sorumlu tuttuğunu ileri sürdü.

Arkadaşı Y.Y. aracılığıyla bu konuyu konuşmak için Muhammet Saydam'ın evine gittiklerini belirten K.T, şunları anlattı:

"Burada Muhammet Saydam bana 'Neden bizim eve silah sıktın?' dedi. Ben maktulün bu söylemini kabul etmeyince 'Bizde kamera kayıtları var, istersen getirip gösterebilirim' dedi. Ben de 'olur' dedim ve oradan ayrıldım. Olaydan bir süre sonra bizim eve silahlı saldırı oldu. Polis silahlı saldırganın Muhammet Saydam olduğunu tespit etti. Bir başka arkadaşım E.K. aracılığıyla tekrar maktulle konuşmak için motosikletle Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki parka gittik. Burada aramızda tartışma çıktı. Muhammet Saydam bana silah doğrulttuğu sırada ben de ona doğru bir el ateş ettim. Sonrasında şoka girdiğim için motosikletle olay yerinden kaçtım. Kullandığım silahı da çöp kutusuna attım. Ben kendimi savunma amaçlı maktule ateş ettim. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Pişmanım."

Maktul Muhammet Saydam'ın babası Yaşar Saydam ise şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse mahkemede hazır edilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, geçen yıl 8 Haziran'da Muhammet Saydam'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli K.T. arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evde yakalanmış, 11 Haziran'da tutuklanmıştı.

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