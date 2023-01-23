Adana'da kamyondan yola dökülen beton bloklar ulaşımı aksattı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyondan yola dökülen beton duvar blokları ulaşımda aksamaya neden oldu.

E.C. idaresindeki 01 NM 495 plakalı kamyonun, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde blokları tutan halatı koptu.

Yola dökülen bloklar, trafikte aksamaya neden oldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı, firma çalışanları ve belediyenin temizlik ekipleri de blokları yoldan kaldırdı.

Blokların kamyondan düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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