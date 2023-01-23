Adana'da treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Denizli Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Arzu'ya (24) yolcu treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.





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