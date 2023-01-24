Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

AA

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobilin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslıhan Ö'ye (24) D.K'nin kullandığı 01 BS 515 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti.

Ağır yaralandığı belirlenen Aslıhan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
(Görüntülü) ADANA - RAYLARIN ÜZERİNDEN GEÇERKEN YOLCU TRENİ ÇARPTI 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - RAYLARIN ÜZERİNDEN GEÇERKEN ...
Adana'da treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Adana'da treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Rayların üzerinden geçerken yolcu treni çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Rayların üzerinden geçerken yolcu treni çarptı: 1 ölü
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına ...
(Görüntülü) HALAT KOPUNCA KAMYONDAKİ GAZBETONLAR YOLA SAÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HALAT KOPUNCA KAMYONDAKİ GAZBETONLAR YOLA ...
Adana'da kamyondan yola dökülen beton bloklar ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Adana'da kamyondan yola dökülen beton bloklar ulaşımı ...
Halat kopunca kamyondaki gazbetonlar yola saçıldı
YEREL HABERLER Halat kopunca kamyondaki gazbetonlar yola saçıldı
Adana'da parkta öldürülen gencin katil zanlısı hakim karşısında
YEREL HABERLER Adana'da parkta öldürülen gencin katil zanlısı hakim ...
(Görüntülü) ABD&#039;Lİ PERSONELİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ, İNCİRLİK MAHALLESİ HAREKETLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'Lİ PERSONELİN ÇIKIŞINA İZİN ...
ABD'li personelin çıkışına izin verildi, İncirlik Mahallesi hareketlendi
YEREL HABERLER ABD'li personelin çıkışına izin verildi, İncirlik ...
Adana'da trafik kazasında ölen mühendis anısına hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Adana'da trafik kazasında ölen mühendis anısına ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA SKUTERLE TEK TEKER YOLCULUK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA SKUTERLE TEK TEKER YOLCULUK
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da villadan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da villadan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 ...
Adana'da 2 DEAŞ zanlısına saklanmaları için ev kiraladığı öne sürülen sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da 2 DEAŞ zanlısına saklanmaları için ev ...
Adana'da bal üretimine yönelik projeler hem kovanları hem rekolteyi artırdı
YEREL HABERLER Adana'da bal üretimine yönelik projeler hem kovanları ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA GEÇEN YIL AİLE GÖRÜŞMELERİYLE İKNA EDİLEN 5 PKK&#039;LI TESLİM OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA GEÇEN YIL AİLE ...
(Görüntülü)OTOMOBİLİN TAMPONUNDAN 11,7 KİLO ESRAR ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİN TAMPONUNDAN 11,7 KİLO ESRAR ...
Adana'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
Adana'da geçen yıl aile görüşmeleriyle ikna edilen 5 PKK'lı teslim oldu
YEREL HABERLER Adana'da geçen yıl aile görüşmeleriyle ikna edilen 5 ...
Adana'da otomobilin tamponunda 11 kilo 776 gram esrar bulundu
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin tamponunda 11 kilo 776 gram esrar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.