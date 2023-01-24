Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobilin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslıhan Ö'ye (24) D.K'nin kullandığı 01 BS 515 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti.

Ağır yaralandığı belirlenen Aslıhan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.