Alparslan Kuytul'un, savcı ve hakimleri "hedef gösterme" davası

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ADANA (AA) - Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucusu ve eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un, 2020'de terörle mücadele kapsamında soruşturma ve yargılamalarda görev alan savcı ve 2 hakimi basın yoluyla deşifre edip hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçlardan tutuklu sanık Alparslan Kuytul cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Alparslan Kuytul'un atılı suç yönünden yerleşik içtihatlarca aranan özel saikle hareket ettiği ve isimleri zikredilen savcı ve hakimleri bu doğrultuda hedef gösterdiği kanaatine varıldığını belirterek, üzerine atılı "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme" suçunu birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşıldığından zincirleme suç hükümlerince cezalandırılmasını talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kuytul'un beraatine hükmetti.

Kuytul'un, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili tutuklu yargılandığı dava ise devam ediyor.



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