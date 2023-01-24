Adana'da aortu yırtılan hasta yapay damarla sağlığına kavuştu

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ADANA (AA) - Adana'da aortu (kalpten çıkan ana damar) yırtılan hastaya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı yöntemle yapay damar takıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir şirkette yöneticilik yapan evli ve 2 çocuk babası Turgay Özeröz (58), gece şiddetli göğüs ağrısıyla uyandı.

Daha önce babasını ve ağabeyini aort yırtılması nedeniyle kaybeden Özeröz, aynı belirtileri yaşayınca "Aortum yırtılıyor, ambulans çağır." diyerek eşinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekibince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan Özeröz, aort yırtılması teşhisi konulmasının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ferid Cereb ve ekibi tarafından baypas yerine kapalı yöntemle Özeröz'ün kasık bölgesinden yapılan ve yaklaşık bir saat süren operasyonla yırtılmış ve balonlaşmış aortu değiştirildi.

Doktor Cereb, açık aort ameliyatlarının 5-7 saat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kasıktan girilerek yapılan kapalı yöntem ise yaklaşık 1 saatte tamamlanıyor. Operasyonda sentetik malzeme kullanıyoruz. Baypas yapmadan aortun dallarının açık kalmasını sağlıyoruz. Aort yırtılmasında hastalar sırtlarında ve göğüs bölgesinde, şiddetli ve bıçak saplanması hissi uyandıran bir ağrı hissederler. Ayrıca birçok durumda hasta bayılır."​​​​​​​

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