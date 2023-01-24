Adana'da çocuk parkında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, çocuk parkında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki çocuk parkında E.Ç. ve R.B'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan sanık A.B, "Parkta kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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