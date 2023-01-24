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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı.

ÇÜ Devlet Konservatuvarınca Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında, piyanistler Gökhan Aybulus ve Cem Babacan sahne aldı.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Güler, AA muhabirine, 6-26 yaş arası toplam 302 katılımcının yer alacağı etkinlikte, 3 resital ve 3 masterclass sergileneceğini belirtti.

Yurt içinde ve dışında piyano eğitimi alan gençleri bir araya getirmek, onlara sanatsal bir platform oluşturmak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getiren Güler, yarışmada dereceye girenlere 29 Ocak'ta düzenlenecek törenle ödüllerinin verileceğini bildirdi.

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