Bakan Kirişci, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni"nde konuştu: (1)

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ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin, "Bu mübarek günlerde, İsveç'in, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi, hem ikiyüzlülük hem de aslında bir nefret suçudur." dedi.

Bakan Kirişci, Güvenilir Ürün Platformunun bir otelde düzenlediği "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni"ne katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın, kadim medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya değinen Kirişci, "Biz, tüm insanlık için huzur ve barış isterken birilerinin kutsallarımıza hakaret etmesine de elbette seyirci kalacak değiliz. Bu mübarek günlerde, İsveç'in, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi, hem ikiyüzlülük hem de aslında bir nefret suçudur. Yapılan saygısızlığı lanetliyor, buna izin veren İsveç hükümetini kınadığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kirişci, Kovid-19 ile Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun fark edildiğini, Türkiye'de bu dönemde çiftçilerin, üreticilerin ürettikleriyle hem kendisini doyurduğunu hem de ihracata devam ettiğini söyledi.

"Sen üret yeter" sloganıyla çiftçin yanında olduklarını aktaran Kirişci, 2022 sonu itibarıyla tarıma ve üreticilere 40,4 milyar lira destek verildiğini belirtti.

Bitkisel üretimin arttığını vurgulayan Bakan Kirişci, yıl sonu TÜİK tahminlerine göre bitkisel üretimin 128,6 milyon ton olarak gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.

- Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini anımsatan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık." dedi.

Kirişci, üreticilere verilen sıfır faizli kredinin limitinin 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını, kredinin yüzde 50'lik kısmının kartlara ayni olarak yükleneceğini dile getirdi.

Geçen yıl çiftçilere IPARD projeleri kapsamında 1,8 milyar lira tutarında hibe verdiklerini hatırlatan Kirişci, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce de yaklaşık 1 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Kirişci, 2006'dan beri uygulanan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) çerçevesinde, geçen yıl 296 milyar liralık bitkisel ve hayvansal varlığın sigorta kapsamına alındığını anımsatarak, üreticilere 3,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini dile getirdi.

- "TMO tarihinde hiç olmadığı kadar etkin bir hale geldi"

Regülasyon kurumlarının çiftçinin zor zamanında yanında olduğuna dikkati çeken Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMO tarihinde hiç olmadığı kadar etkin bir hale geldi. Bu çerçevede de buğday alım fiyatını yüzde 231, arpanın yüzde 254, şeker pancarının yüzde 245 artırdık. Fındığı 54 liradan, sultani adını verdiğimiz üzümü 27 liradan aldık. Yaş çay yaprağında da yüzde 73'lük bir artış sağladık, desteklemelerinde yüzde 130 artış yaptık. 7 liradan çayın yaşını almaya başladık."

Kirişci, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun olarak sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için bir irade ortaya koyduklarını, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla sözleşmeli besicilikle ilgili faaliyetlere adım atmış olduklarını vurguladı.

Tarımda dijitalleşmeye yönelik bazı adımlar attıklarını anlatan Kirişci, 1 Ekim 2022'de Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) e-Devlet ile entegrasyonunu sağladıklarını ve ÇKS başvurularına ilginin arttığını söyledi.

Yeni yılla birlikte "Tarım Cebimde" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Kirişci, bunun sadece çiftçilerin değil vatandaşların da kullanması gereken bir uygulama olduğunu belirtti.

- "Çok şükür Türkiye'de artık bir TEKNOFEST kuşağı doğdu"

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Ne kadar birileri hadsizlik yapıp, bu teknolojiyi geliştiren insanlara hakkını teslim etmek varken hadsizlik yapmışsa da onlara vatandaşımız gerekli dersi verecektir. Bugün Türkiye'nin dünyada geldiği yer ortadadır. Ukraynalı mevkidaşımla görüşürken şu an neredesin diyorum. 'Sığınaktayım' diyor. Peki dışarı nasıl çıkıyorsun? 'Bayraktarlar' sayesinde diyor. Şimdi bir tane insansız hava aracı için geçmişte bir ülkeye karşı ne kadar güç durumda kaldığımızı hepimiz gayet iyi hatırlıyor ama bugün hamdolsun sadece o aile değil pek çok üreten var. Bunların çıktığı yer gençlik. Biz gençliğimizin enerjisini yıllarca boşa tükettik. Çok şükür Türkiye'de artık bir TEKNOFEST kuşağı doğdu. Cumhurbaşkanımızın da himayesinde bu zamana kadar çok güzel işlere imza attılar."

Üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduklarını dile getiren Kirişci, bunun olumlu bir seyir izlediğini söyledi.

- "Şu anda kişi başı su tüketimimiz yıllık 1323 litre"

Bakan Kirişci, su varlığının önemine dikkati çekerek şunları aktardı:

"Şu anda kişi başı su tüketimimiz yıllık 1323 litre. Bizim için bugün bir problem yokmuş gibi durabilir ama nüfusumuzun artması, sanayimizin gelişmesi ve tarımsal üretimimizin artmasıyla bizim bu konuda gelecekte su fakiri ülkeler statüsüne düşmemize de sebebiyet verebilir. Dünyada önümüzdeki 100 yıl için yapılan projeksiyonlarda 2050'ye gelindiğinde Türkiye olarak bugünkü su kaynaklarımızın yüzde 25 azalacağı görülüyor. Yani bizim 112 milyar metreküp suyumuz var, bu suyumuzun 89 milyar metreküpe düşecek. Diğer taraftan kullanmış olduğumuz su 58 milyar metreküp, bunun da nüfus ve diğer artışlar nedeniyle yüzde 55'lik artışla 90 milyar metreküpe çıkacağı ifade ediliyor. Tedbirleri almadığımızda, suda israf konusuna dikkat kesilmediğimiz zaman bizi bekleyen büyük tehlikeler var."

Ülkede 2002'de 276 olan baraj sayısının geçen yıl 992'e çıktığını aktaran Kirişci, 2022'de 62 baraj, 19 gölet ve 10 hidroelektrik santral inşa edildiğini anlattı.

Ülke çapında "Suda Sıfır İsraf" temasıyla suya dikkat çekileceğini belirten Kirişci, su seferberliği çalışmalarının 31 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

(Sürecek)

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