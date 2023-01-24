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Bakan Kirişci, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni"nde konuştu: (2)

AA

Bakan Kirişci, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni"nde konuştu: (2)

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağışların azlığına değinerek, "Yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok. Önümüzdeki haftadan itibaren o beklediğimiz yağış gelmezse tarımsal üretimle ilgili verim hususunda kısmi olarak bir endişe taşır durumdayız." dedi.

Kirişci, Güvenilir Ürün Platformunun bir otelde düzenlediği "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, 2023 yatırım programına alınan Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ve Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin faaliyete başlanmasıyla 60 bin ton ilave üretim sağlanacağını söyledi.

Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin kesinleşen genişleme alanıyla 4 bin dekara ulaşacağını belirten Kirişci, burada yapılacak 2,5 milyar liralık yatırımla 100 bin ton ilave domates üretileceğini ve 5 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

Kirişci, Adana'da son 20 yılda 33,1 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını ifade ederek, bunları örnekleriyle anlattı.

- "Devlet Su İşleri, Lale Devri'ni yaşadı"

Kirişci, IPARD'ın 81 ile çıkarıldığını vurgulayarak, "Biz 20 yılda bu ülkenin kronikleşen sorunlarını çözdüysek, bu çözümde baş mimar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve onun her zaman vermiş olduğu o eşsiz ve sonsuz destek. Gerçekten tüm sektörlere olduğu gibi üreticilerimize de bu zamana kadar eşsiz ve sonsuz destekleri oldu. Sulama yatırımları konusu gerçekten önemliydi. Tabir yerindeyse; Devlet Su İşleri, Lale Devri'ni yaşadı. Pek çok projeyi de hayata geçirmeye çalıştık." diye konuştu.

- "Yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok"

Yağış azlığı ve kuraklıkla ilgili soruya ilişkin Bakan Kirişci, 2002'de Türkiye'de depolanabilir alanlarda tutulan su miktarının 133 milyar metreküpken şu anda 183 milyar metreküpe çıktığını söyledi.

Kirişci, AK Parti döneminde birçok baraj, gölet ve yer altı su deposu yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"101 yeraltı su deposu yaptık, inşaatı devam edenler de var. Bu da bizim dönemimizde oldu. Atık suyu yeniden tarımsal amaçlı olarak kullanma, yine drenaj sularından istifade etme konuları onlar da bizim dönemimizde başlamış olanlar. 424 barajımızda şu anda 124 milyar metreküp su bulunmaktadır. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Geçen seneye göre bir önceki yılı mukayese ettiğimizde geçen sene yağış vardı. O yağışta aslında bizim barajlarımız, o depolama alanlarımız suyu aldı. Fakat biz bu yıl kurak geçecek diye endişe ediyoruz ama bizim şu an mevcut olan sularımızı sadece depolanan sulara bakmayacağız, yerin altındaki kuyulardan da yeraltı sularını çekiyoruz. Yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok. Önümüzdeki haftadan itibaren o beklediğimiz yağış gelmezse tarımsal üretimle ilgili verim hususunda kısmi olarak bir endişe taşır durumdayız. Evet bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Ayın 24'ü olmuş hala yağış almamışız. Yağış alan da Batı Akdeniz hariç doğru dürüst bir bölge yok. Dolayısıyla da bizim mutlak suretle önümüzdeki haftayı takip etmemiz, bu hafta sonunu görmemiz gerekiyor."

Bakan Kirişci, çıkan suyun yüzde 75,77'sinin tarımsal sulamada, geri kalan yüzde 23,25'lik kısmının da içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığını belirtti.

- "Gıda nakil zincirini kısaltmalıyız"

Türkiye'deki sorunlardan birinin tarım ürünlerinin nakil zincirinde yaşandığını belirten Kirişci, "Bu zinciri kısaltalım. Nasıl kısalacak peki? Kent tarımı diyoruz. İstanbul'a, Türkiye'nin yüzde 25 meyve ve sebzesini tüketen şehre 76 ilden ürün taşınıyor. 270 bin kamyon 140 milyon kilometre yol katediyor ve 117 bin ton karbondioksit salınıyor. Biz diyoruz ki ya adam üretsin. Nerede Şile'de, nerede Beykoz'da, nerede Silivri'de, Çatalca'da... Bizim domates Antalya'dan çıkıyor. Tam 4 gün yol katediyor. Dolayısıyla zinciri kısaltma dediğimiz şey böyle bir şey olmalı." diye konuştu.

Bakan Kirişci, kentlerden kırsala dönüş için bakanlık olarak her türlü desteği ve çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Tarımda üretici girdi fiyat endeksinin yüksek olduğunun farkında olduklarını ifade eden Kirişçi, buna oranla bakanlık olarak birçok tarım ürününün fiyatında artış sağladıklarını belirtti.

- "Orman alanlarımızı 20 yılda yüzde 11 artırdık"

Türkiye'deki orman varlığı alanlarının arttığını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Şu anda Avrupa'da orman alanlarını arttıran bir ülkeyiz ama bir taraftan dünyada da 10'uncu sıradayız. Mutlak suretle endüstriyel ormanla ilgili çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor. Orman alanlarımızı 20 yılda yüzde 11 artırdık. Başta yangınlar olmak üzere korumaya çalıştık. 2021'de 140 bin hektar alan yanmışken, geçtiğimiz yıl 12 bin 300 hektarla çok şükür sezonu kapatmış olduk. 20 uçağımız, 55 helikopterimiz, 8 İHA'mız, yapay zekamız ve her türlü teknolojimiz var. Yeni makineler aldık. DSİ'nin çalışmalarını daha görünür kıldık. Çok özel, güçlü iş makinelerini aldık. Dolayısıyla bu çalışmalarla da ormanımızda da bir katkı sağlayacağız."

Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın da konuşma yaptığı törende, Bakan Kirişci'ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Çiftçilere de plaket verilen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Adana Valisi Süleyman Elban ve bazı milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

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