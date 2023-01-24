Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MÜSİAD Adana Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

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ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugüne kadar Tahıl Koridoru'ndan 670 geminin geçtiğini, 18,5 milyon ton tahıl ve gıda ürünün taşındığını belirterek "O koridor sadece Tahıl Koridoru olmadı, aynı zamanda dünyanın şöyle bir rahatlamasına vesile olan güvenlik koridoru haline geldi, bir barış koridoru olabileceğinin işaretlerini verdi." dedi.

Kirişci, bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda, MÜSİAD'ın ülkeye çok şey kazandırdığını, iş dünyasındaki eksikliği giderdiğini söyledi.

Türkiye'nin her geçen gün hızla yol alan bir ülke haline geldiğini dile getiren Kirişci, "Uzun yıllar bizleri kendi iç meselelerimizle meşgul ettiler. Bu iç meselelerimiz için enerjimizi maalesef boşa harcattılar. Hamdolsun artık Türkiye, ne yapması, nasıl ve ne zaman yapması gerektiğini bilen, bununla ilgili programını uygulayan bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin artık kendisinin yanı sıra dünyanın da gündemini belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Kirişci, bunun sorumluluklarını arttırdığını belirtti. Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi duruş sergilendiğini işaret ederek şöyle konuştu:

"Bir lider diplomasisi sayesinde burada olunması gereken yerde olundu. 'Her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkelerdir.' denildi ve bu konuda tarihin belki de en doğru kararlarından birisi daha verilmiş oldu. Böylelikle şu anda gıda krizi, esirlerin takası, hatta bunların bir masanın etrafında oturtulabilme ihtimalleri de dahil olmak üzere pek çok ihtimali artık gündemimize alır hale geldik. Neden? Çünkü o zaman bu cümleyi sarf ettiğimiz için. İnsanlar sadece 'Tahıl Koridoru' zannediyor. O koridordan bugün itibarıyla geçen gemi sayısı 670. Bu gemilerin taşıdığı da 18,5 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri. O koridor sadece Tahıl Koridoru olmadı, aynı zamanda dünyanın şöyle bir rahatlamasına vesile olan güvenlik koridoru haline geldi, bir barış koridoru olabileceğinin işaretlerini verdi. Bu koridorun açılmasını sağlayan, BM'yi de yanına alarak masanın etrafında tarafları bir araya getiren ülkenin adı Türkiye."

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya da tepki gösterdi.



- "Bu ülke ürettikleriyle kimseye muhtaç olmuyor"

Tarım ve ormanın "Türkiye Yüzyılı"nın ana eksenini oluşturduğunu aktaran Kirişci, bunu Kovid-19 sürecinde gıda ile gördüklerini söyledi. O süreçte ülkelerin gıda konusunda birbirine yasak koymak için yarıştığını belirten Kirişci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çin, Rusya, ihracat yasağı getirdi. Şu anda bile Almanya'da hayvan ve et ihracatı yasak. Pek çok ürünün yasak olduğunu görüyoruz. Bunlar çok rahatlıkla üretebildikleri ürünleri dahi ihraç etmiyorlar ama Türkiye'de hamdolsun, 20 yıldan beri aldığımız tedbirler sayesinde hem içerideki 85 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de ülkemizi 'güvenli liman' olarak gören sığınmacılara karşı müşfik davranıyoruz. Yetmedi, 52 milyon turiste ev sahipliği yaptık. Onları ağırladık. O da yetmedi, 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yapan bu ülkenin eli öpüle üreticiler. Bu ülke üretiyor. Ürettikleriyle hamdolsun ele güne, kimseye muhtaç olmuyor. Bundan dolayı da ülke olarak gayet mutluyuz, yerindeyiz."

Kirişci, Adana'da 110 bin hektarlık alanın modern sulama sistemlerine kavuşacağını belirterek kent için bu yıl yeni bütçeye dahil edilen projelerin olduğu müjdesini verdi.

Konuşmasını dinleyen iş insanlarına seslenen Kirişci, yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün de konuşma yaptığı programda, mevcut başkan Burhan Kavak ve aday Ömer Tekdemir de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından MÜSAİD Genel Başkanı Asmalı, Bakan Kirişci'ye fidan sertifikası takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri MÜSAİD'da belli bir süreyi dolduran üyelere, fidan sertifikası verildi.

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