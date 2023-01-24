Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Y. (24) yönetimindeki 01 ALK 869 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan E.Y, CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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