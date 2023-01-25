Adana'da medikal firmasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki medikal firmasından yaklaşık 250 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yenibaraj Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği medikal firmasına 14 Ocak'ta kapı kilidini kırarak giren zanlılar, depodan eldiven, hasta bezi ve ateş ölçer gibi yaklaşık 250 bin lira değerindeki ürünleri çaldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler, hırsızlığı Abdullah A. (27) ile kız arkadaşı Rojhat S'nin (28) gerçekleştirdiğini, daha sonra şüphelilerin kendilerini dışarıda bekleyen Erman G'nin (40) otomobiliyle kaçtıklarını belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Abdullah A'nın emniyette, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Abdullah A. ve Rojhat S'nin medikal firmasının kapısının kilidini kırarak içeriye girmesi ve çaldıkları ürünleri taşımaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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