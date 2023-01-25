Çukurova 3. Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı 1 Şubat'ta açılacak

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ADANA (AA) - Adana'da bu yıl üçüncü kez organize edilecek Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı (Çukurova TEXPO), 1-4 Şubat'ta konuklarını ağırlayacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Adana Hazır Giyim Platformunun işbirliğinde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, KOSGEB ve Çukurova Fuarcılık AŞ'nin desteğiyle düzenlenen fuar, 1-4 Şubat'ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çukurova TEXPO'da, erkek, kadın, çocuk ve bebek hazır giyim ürünleri, konfeksiyon aksesuarları, kumaş ve tekstil makineleri sergilenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Çukurova'nın tekstil sektöründe önemli konumda bulunduğunu belirtti.

Bölgenin sektördeki potansiyelini fuarla daha ileriye taşımayı hedeflediklerini bildiren Ersözlü, "Sektör temsilcileri, fuar için yeni kreasyonlarını burada görücüye çıkarıyor. Yeni trendler ve tasarımlar sergilenirken Türkiye ve dünyadan çok sayıda satın alma yöneticileri fuarımızı ziyaret ediyor. 2022'ye göre yüzde 15 büyüme gerçekleştirdiğimiz fuarda her sene olduğu gibi birçok üretici ve satıcıyı bir araya getirerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, fuara, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'dan çok sayıda ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

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