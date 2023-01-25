Adana'da 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen 3 ikamete polisin desteğiyle operasyon düzenledi.

Adreslerde 28 bin 286 uyuşturucu hap, 12 kilo 202 gram esrar, 685 gram kokain, 282 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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