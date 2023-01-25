Adana'da 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen 3 ikamete polisin desteğiyle operasyon düzenledi.
Adreslerde 28 bin 286 uyuşturucu hap, 12 kilo 202 gram esrar, 685 gram kokain, 282 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.