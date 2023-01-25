Adana'da otomobildeki valizde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 sanık hakkında dava açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da, otomobilin bagajındaki valize gizledikleri uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanan 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla geçen yıl 3 Aralık'ta tutuklanan sanıklar Y.D, A.Ç, E.B. ve E.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince sanıklar Y.D, E.B. ve E.B'nin yolcu konumunda olduğu A.Ç. idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulduğu, aracın bagajdaki valizde "streçlenmiş" vaziyette 3 pakette 5 kilo 402 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların, narkotik dedektör köpeğinin koku almasını engellemek için uyuşturucu paketinin dışına makine yağı sürdüğü belirtilen iddianamede, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları kaydedilen 4 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.





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