Adana'da kayınbiraderini pompalı tüfekle öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da, kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen sanık "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, olay sırasında kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi ise beraat etti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.O. ile kardeşi Y.O. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık M.O'nun eşi ile arasında anlaşmazlık bulunması nedeniyle kayınbiraderi Mesut Yılmaz ile zaman zaman tartıştıklarını, olay günü de bu konu nedeniyle telefonda birbirlerine hakaret ettiklerini belirtti.

Savcı ayrıca maktul Mesut Yılmaz'ın çalıştığı ekmek fırınından çıkarak motosikletle eniştesi ve ablasının bulunduğu Atakent Mahallesi'ndeki ikamete giderek burada M.O. ile tartışmaya devam ettiğini, ardından çıkan kavgada M.O'nun pompalı tüfekle Yılmaz'ı öldürdüğünü ve kardeşi Y.O'nun da sanığa eylemi sırasında yardım ettiğini belirterek, sanıkların üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.O. maktul kayınbiraderi Mesut Yılmaz ile olay günü telefonda birbirlerine hakaret ettiklerini belirterek, "Maktul telefonda bana küfretti, sonra motosikletle bulunduğum yere geldi. Motosikleti direkt üzerime doğru sürdü. Elindeki sopayla bana vurmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Tekrar sopayla bana saldırdığında tüfek birden ateş aldı ve Mesut vuruldu. Benim kayınbiraderimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bu olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Y.O. ise savunmasında olayda ağabeyine yardım etmediğini öne sürerek, "Bu olaya engel olmaya çalıştım. Olay yerine ambulans çağırdım. Ayrıca polis ekiplerine kavgada kullanılan tüfeğin yerini bile ben gösterdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürme" suçundan sanık M.O'yu 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına, sanık Y.O'nun ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, geçen yıl 1 Mayıs'ta eşi F.O'nun kardeşi Mesut Yılmaz'ı (28) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.O. ile olay sırasında kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Y.O. tutuklanmıştı.

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