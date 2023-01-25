Adana'daki silahlı kavgada çoban hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da çıkan kavgada tabancayla vurulan çoban yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet K. (21) ile C.P. ve babası H.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada tabancayla vurulan Ahmet K, olay yerinde öldü.
Kaçan baba ve oğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, şüphelilerden hangisinin silahı kullandığını tespit etmek için çalışma başlattı.
Ahmet K'nin ağabeyi M.K'nin, 2021 yılında C.P'nin kuzeni Ramazan P'yi öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi.
Evli ve bir çocuk babası Ahmet K'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kadıköy Mezarlığında toprağa verildi.