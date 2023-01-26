Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ziyapaşa Bulvarı'nda 15 Aralık'ta cerrahi maske takan motosikletli 2 kişinin bir iş yerine otomatik tabancayla ateş açması üzerine başlattığı çalışmayı tamamladı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletteki şüphelilerin S.Ç. (24) ve F.S. (22) olduğunu belirledi.

Polis, S.Ç. (24), F.S. (22) ile olayla bağlantısı bulunduğunu değerlendirdiği F.D. (29), C.T. (29) ve F.A'yı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, F.S. ve F.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.T. ile F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda, 15 Aralık 2022'de, devriye görevi sırasında silah sesleri duyan bekçiler, motosikletli 2 kişinin kaçtığını fark edince durumu telsizle diğer ekiplere bildirmiş, bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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