Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 sanığına dava

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ADANA (AA) - Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 8 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde geçen yıl 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili 7 Temmuz'da tutuklanan İrfan Ç, Mehmet Ziya Ö, Mevlüt G, Murat K, Mustafa G. ve Yasin Ç. ile tutuksuz İbrahim E. ve İhsan Ç. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Mesut G. ve Zübeyde G. çiftinin iki çocuğunun sokakta oynadığı sırada toplarının komşuları İhsan Ç'ye ait otomobile çarptığı, komşularının tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve Mesut G'nin darbedildiği belirtildi.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi ve sonrasında iki ailenin yakınlarının da karışmasıyla olayın silahlı kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, Yasin Ç, İrfan Ç. ve İhsan Ç'nin müşteki Zübeyde G'nin ikametine doğru ateş ettikleri, Zübeyde G'nin eşi Mesut G'nin olay yerine yeğeni Mustafa G. ve yeğeninin arkadaşları Murat K, İbrahim E, Mevlüt G. ve Mehmet Ziya Ö'yü çağırdığı, sanıkların burada İrfan Ç, Yasin Ç. ve İhsan Ç'ye silahtan sayılan sopa ile saldırdıkları ve Azize Ç'nin evine yönelik birden fazla kez silahla ateş ettikleri aktarıldı.

İddianamede, silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö, İbrahim E, Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç'nin yaralandığı bildirilerek, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde birbirlerine ateş etmek suretiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde geçen yıl 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ile Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç. yaralanmıştı.

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