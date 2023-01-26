Kozan'da Türk sanat müziği korosu konser verdi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk sanat müziği korosu sahne aldı.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan koro, belediye salonunda konser verdi.

Şef Muzaffer Atıcı yönetimindeki konserde, Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Etkinliğe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut da katıldı.

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