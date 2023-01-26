Adana'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Alanda kazma, kürek ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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