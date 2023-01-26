Adana'da sahte parayla hayvan alan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da sahte parayla hayvan aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde 2 kişinin sattıkları hayvanlara karşılık aldıkları paranın sahte olduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki ilçede de aynı kişi tarafından hayvan alındığını ve karşılığında verilen 188 bin lira tutarında 100'er liralık banknotların sahte olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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