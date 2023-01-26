Karataş'ta vatandaşlar jandarmaya pikap hibe etti

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde vatandaşların hibe ettiği pikap, jandarmaya teslim edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Tabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere pikap hibe etti.

Araç, düzenlenen törende Karataş-Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Törene, ilçe protokolü, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

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