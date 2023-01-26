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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş'ta vatandaşlar jandarmaya pikap hibe etti

AA

Karataş'ta vatandaşlar jandarmaya pikap hibe etti

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde vatandaşların hibe ettiği pikap, jandarmaya teslim edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Tabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere pikap hibe etti.

Araç, düzenlenen törende Karataş-Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Törene, ilçe protokolü, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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