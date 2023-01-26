Adana Valisi Süleyman Elban'dan Yumurtalık ilçesine ziyaret

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Yumurtalık Kaymakamı Adil Nas'ı ziyaret etti, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.
Valiliğin açıklamasına göre Elban, ziyaret ettiği Nas'tan ilçedeki çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.
Elban, Yeniköy Mahallesi'ndeki açık hava toplantısında da sohbet ettiği muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Toplantıda konuşan Vali Elban, Adana'yı tüm ilçeleriyle daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Vatandaşların refahı için muhtarlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini kaydeden Elban, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizden aldığımız güçle her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.