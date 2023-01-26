Adana'da motosikletle parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da, motosikletiyle parkta uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, üç tekerlekli motosikletinin kasasına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve geçen yıl 11 Ağustos'ta tutuklanan C.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, C.A'yı Tellidere Mahallesi'ndeki çocuk parkında üç tekerlekli motosikletinin kasasına gizlediği kutudaki sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

C.A'nın üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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