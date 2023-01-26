Adana'da dronlu denetimde, usulsüz avlanan kişiye ceza uygulandı

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ADANA (AA) - Adana'da dronla yapılan denetimlerde usulsüz avlandığı tespit edilen kişiye 4 bin 669 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda kaçak avcılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Kozan Deliçay Genel Avlak bölgesinde dron ile yaptıkları çalışmada bir kişinin avlandığını tespit etti.

Kontrollerde, R.A'nın belgesi olmadan avlandığı ve haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yarı otomatik tüfek kullandığı belirlendi.

Ekipler, usulsüz avlandığı belirlenen R.A'ya 4 bin 669 lira ceza kesti.

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