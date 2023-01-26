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Adana'da otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi

AA

Adana'da otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, kullandıkları skutere otomobilin çarpması sonucu arkadaşının hayatını kaybettiği kazada yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda, 7 Ekim'de otomobilin elektrikli skutere çarpmasıyla yaralanan Alperen Efe Kadiroğlu'nun (15) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Kadiroğlu, AA muhabirine, kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Baba Ziya Kadiroğlu da oğlunun sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oğlunun uzun süre yoğun bakımda yattığını hatırlatan baba Kadiroğlu, "Oğlum hastanede yapılan tedavilerle ayağa kalktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaşadığı beyin kanaması ve hafıza kaybından dolayı bazı zorluklar yaşıyoruz. Daha hassasız." dedi.

Baba Kadiroğlu, kötü bir kaza geçiren ve halen bazı sıkıntılar yaşayan oğlunun fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

- Olay

Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim 2022'de, otomobilin elektrikli skutere çarpmasıyla yaralanan Alperen Efe Kadiroğlu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, arkadaşı Esen Keskin (13) de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Esen Keskin tedavi gördüğü hastanede 27 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polise teslim olan sürücü M.T. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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