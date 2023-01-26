Adana Demirspor'da Berk Yıldız'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex​​​​​​​ Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.