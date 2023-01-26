Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Mersin
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.
Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.
- Hatay
Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Camiyi dolduran vatandaşlar İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından namaz kıldı, dua etti.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.
Cami çıkışında vatandaşlara Antakya Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.
- Osmaniye
Osmaniye'de Regaip Kandili için vatandaşlar tarihi Enver-ül Hamit Camisi'ne geldi.
Burada düzenlenen kandil programında İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci vaaz verdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.