Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.



Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiyi dolduran vatandaşlar İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından namaz kıldı, dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Cami çıkışında vatandaşlara Antakya Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Regaip Kandili için vatandaşlar tarihi Enver-ül Hamit Camisi'ne geldi.

Burada düzenlenen kandil programında İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci vaaz verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.



Cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

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