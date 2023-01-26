Adana'da tilkiye ve kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin tilkiye ve kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'nde Senem A. idaresindeki 34 EOJ 309 plakalı otomobil, yola çıkan tilkiye, ardından da kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan İclal A, Ebru A. ve Ayşe E, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın çarptığı tilki telef oldu.

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