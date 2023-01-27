Adana'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

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ADANA (AA) - Adana'da iki katlı metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu metruk binada hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.









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