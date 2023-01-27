Adana'da eşini tabancayla yaralayan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karısını silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Atakent Mahallesi'nde, 30 Eylül 2022'de eşi Dilan A'yı silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ahmet A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ahmet A'nın eşi Dilan A'nın cep telefonunda kayıtlı olmayan bir kişiden gelen çağrıyı görünce çift arasında tartışma çıktığı ve kıskançlık nedeniyle Dilan A'yı darbeden Ahmet A'nın daha sonra karısına tabancayla ateş açtığı ve boyun, göğüs ve koluna isabet eden 5 kurşunla Dilan A'nın ağır yaralandığı belirtildi.

İddianamede Dilan A'nın komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, kati hekim raporuna göre hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı ve Ahmet A'nın somut olaydaki kastının eşini öldürmeye yönelik olduğunun kabulünün gerektiği bildirilerek, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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