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Adana'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle 392 kütüphane oluşturuldu

AA

KORAY KILIÇ - Adana'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okullara 392 yeni kütüphane kazandırıldı.

Adana'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle 392 kütüphane oluşturuldu

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Adana'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okullara 392 yeni kütüphane kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Adana'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kütüphanesi bulunmayan okullarda çalışma yapıldı.

Proje kapsamında, okullardaki kütüphanelerde kullanılacak mobilya, kitap rafı, dolap ve okuma masaları gibi ürünler kentteki 7 meslek lisesindeki öğrenciler tarafından üretildi.

Okullarda oluşturulan ve tatil günlerinde de açık olan kütüphanelerden herkes faydalanabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, AA muhabirine, kütüphanelerin eğitim için vazgeçilmez birer unsur olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

"Yeni açılan 392 kütüphanemiz var. Yenilediklerimizle birlikte bu sayı 477. Resmi ve özel 1042 okulumuzda kütüphanemiz var. Şu an itibarıyla 'Kütüphanesiz okul yoktur' cümlesini çok rahat kullanıyoruz. Yeri olmayan okullarımıza da koridorda raf kütüphaneleri açtık. Her okulun kendine özgü, büyükse büyük küçükse küçük, yer durumuna göre bir kütüphanesi var."

Koçak, kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşılamak için kent genelinde kampanyalar yaptıklarını belirtti.

Bu kampanyalarla kitap çeşitliliğini artırdıklarını anlatan Koçak, "Şu anda Adana'da 3 milyon 138 bin kitaba ulaştık ki bu sayı aşağı yukarı öğrenci başı 6 kitap anlamına geliyor. Kitaba ve okumaya değer veren bir şehiriz." dedi.

Çocukların kitap kokusuyla büyümelerini istediklerini dile getiren Koçak, okullarda oluşturulan kütüphanelerin tatil günleri de dahil olmak üzere herkese açık olduğunu aktardı.

Seyhan Şehit İsa İpek İlkokulu öğrencilerinden Nisanur Demir de kütüphanede kitap okumanın daha keyifli olduğunu söyledi.

Kütüphanenin kitaplara erişimlerini kolaylaştırdığını anlatan Demir, "Kütüphane açıldıktan sonra arkadaşlarımızla daha sık bir araya gelmeye başladık. İlgimizi çeken kitapları okuyarak okumamızı daha çok geliştiriyoruz. Sınıfta da okuyoruz ama kitapları burada okuduğumuzda daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Irmak Sarıtaş ise kütüphaneye gelerek tatil günlerini verimli geçirdiklerini kaydetti.

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