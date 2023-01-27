Adanaspor, Alpay Çelebi'yi transfer etti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Kocaelispor forması giyen 23 yaşındaki Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.