Adana Valisi Süleyman Elban'dan Aladağ ilçesine ziyaret

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ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i ziyaret etti.

Elban, ziyarette bulunduğu Cebeci ve Akgedik'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programının ardından Aladağ Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya gelen Elban, açık hava toplantısında da vatandaşlarla görüştü.

Vali Elban, sonrasında şehit polis memuru Adem Oğuz'un Kıcak Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erden Eren ve kurum müdürleri de yer aldı.



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