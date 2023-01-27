Adana'da çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da çobanın kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, 25 Ocak'ta çoban Ahmet K'nin (21) tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.P. ve babası H.P'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli baba ve oğlu, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi'nde 25 Ocak'ta çobanlık yapan Ahmet K, C.P. ve babası H.P. ile tartışmış, tabancayla vurulan Ahmet K. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaçan baba ve oğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.