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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da ölü yunus sahile vurdu

AA

Adana'da ölü yunus sahile vurdu

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Sahilde gezen vatandaşlar, kumsalda ölü yunus olduğunu gördü.

İhbar üzerine sahile gelen yetkililer, yunusun şişe burunlu (Afalina) türü olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından plajdan alınan yunus daha sonra açılan çukura gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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