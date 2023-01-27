Adana'da ölü yunus sahile vurdu

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ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Sahilde gezen vatandaşlar, kumsalda ölü yunus olduğunu gördü.

İhbar üzerine sahile gelen yetkililer, yunusun şişe burunlu (Afalina) türü olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından plajdan alınan yunus daha sonra açılan çukura gömüldü.

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