Gedikli Göleti'nde çalışmalar sürüyor

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ADANA (AA) - Feke ilçesine yapılan Gedikli Göleti'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1610 dekarlık arazinin sulama ihtiyacını karşılayacak gölette ulaşım yolu ve sıyırma kazılarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 53 metre gövde yüksekliği bulunan gölette, bu yılın sonuna kadar savak betonarme ve mekanik işlerinin tamamlanacağı kaydedildi.



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