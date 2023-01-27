Adana'da göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı.

Adana-Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde 31 Mart'ta meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.





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