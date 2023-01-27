Adana İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, gazetecilerle bir araya geldi

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ADANA (AA) - Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, bir araya geldiği gazetecilerle geçen yıl yapılan hizmetleri anlattı.

Müdür Koçak, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte 1553 personel ve 26 bin 159 öğretmenin görev yaptığını belirtti.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında da 477 yeni kütüphane kurulduğunun altını çizen Koçak, 1286 projeyle başvuru yaptıkları ve 93 takımın finale davet edildiği TEKNOFEST 2022'de 12 derece ve ödül aldıklarını aktardı.

Koçak, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında Adana'ya 7 milyon 670 bin lira yatırım yapıldığını vurguladı.

Programa, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve çok sayıda gazeteci katıldı.



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