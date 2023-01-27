Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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