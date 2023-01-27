İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Adana protesto edildi

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ADANA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kozan Temsilciliği üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez, Büyük Cami önünde grup adına yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sönmez, yapılanın bir alçaklık olduğunu belirtti.



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