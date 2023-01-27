Feke Belediyesinden işçilere ek zam

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ADANA (AA) - Feke Belediyesinde çalışan işçilere 600 lira ek zam yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sel, işçilerle bir araya geldi.

Büyük bir aile olduklarını aktaran Sel, "Bugün burada sizlere şubattan itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı için her ay 600 lira ek zam yapıyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun." dedi.

Sel, toplantıda personelle sohbet etti ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.



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