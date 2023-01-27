Adana'da 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 6 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A, C.D, C.B, A.G, U.D. ve C.D. tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta dün pompalı tüfek de kullanılan kavgada, aynı aileden Okan A. (33), Fatma A. (42), Mehmet A. (24) ve Mehmet A. (56) yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, polis 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.