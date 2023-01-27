Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verdi

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa ve ABD'de konserler düzenleyen, Guidhall Müzik ve Drama Okulu'nda şeflik profesörü olarak görev yapan, Londra Senfoni ve Kraliyet Flarmoni Orkestraları'nın düzenli konuk şefi Timothy Redmond'un yönettiği konserde, piyanist Gülsin Onay solist olarak yer aldı.

Programın ilk yarısında, S.Rachmaninoff'un 3 numaralı Piyano Konçertosu Adanalı sanatseverler için yorumlandı.

Konserin ikinci yarısında ise A.Dvorak'ın 8 numaralı Senfonisi seslendirildi.

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