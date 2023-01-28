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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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