Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin evi ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 22 Ocak'ta Eyüp A'nın evi ve iş yerine kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenlendi.

Hasar yol açan saldırı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 300'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin aynı mahalledeki bir portakal bahçesinde saklandığını tespit etti.

Termal kameralı dron ile portakal bahçesini tarayan ekipler, ardından zanlıların saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, U.Ç. (36), K.Ç. (22) ile M.K. (22) gözaltına alındı.

Evdeki aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, M4 tüfek, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda dolu fişek ile kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Polis, evin bahçesinde de el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ç. ve K.Ç. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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