Adana'da sahipsiz köpeklerinin kediye saldırması güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüye göre, çok sayıda köpek bir kediyi kovalıyor.

Bir arabanın altına kaçan kedi, daha sonra köpekler tarafından yakalanıyor.

Çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırdığı kedi telef oluyor.



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